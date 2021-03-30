Станом на вівторок, 30 березня, у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ перебуває 33 пацієнти з коронавірусом. Усі діти мають середній та важкий перебіг хвороби. Їх лікують в окремій ковідній зоні. Там облаштували 50 ліжкомісць.

«Це є окреме відділення, цілий поверх, із окремим входом, із окремим виходом, із санпропускником. Це є діти різного віку, починаючи від грудного і до старшого шкільного віку. Діти поступають із гарячками, з високими температурами, з розладами шлунково-кишкового тракту і з пневмоніями», – розповіла директорка Львівського ОХМАТДИТу Олександра Бурда.

Медики кажуть – найчастіше діти інфікуються коронавірусом від батьків. Також підхопити цю недугу вони можуть і в школі, або ж у садочку. Попри те, що Covid-19 вражає органи дихання дитини, він ще й провокує ускладнення.

«Перше ускладнення, яке було виявлено, це цукровий діабет. Другий, знову ж таки, оці важкі двобічні пневмонії, дуже часто це були септичні ускладнення, було ураження організму не тільки вірусом, але й плюс бактерійною флорою. А ще – вражаються судини», – розповіла завідувачка реанімаційного відділення Львівського ОХМАТДИТу Віра Приймакова.

Місто планує розгорнути нові ліжка для дітей інфікованих коронавірусом. Сотню додаткових місць хочуть облаштувати у дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика. За спеціальним дозволом уже звернулись до Кабміну.

«Фактично ліжкомісця є готові. Треба ще підвести кисень. На сьогодні, здається, готовими є 40-45 ліжок. Попередньо було визначено, що протягом тижня мають бути завершені всі необхідні роботи. Щоб можна було спеціалізовано лікувати дітей», – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Медики ж закликають батьків не лікувати дітей самотужки вдома, а одразу звертатися до лікарів.

Зазначимо, що кількість хворих на коронавірус у Львові та області наразі є великою. За останні три тижні кількість госпіталізованих львів'ян зросла вдвічі. Із підготовлених для хворих на коронавірус ліжко-місць у львівських лікарнях зайняті вже 1017 місць з 1400 наявних, тобто 73% ліжок уже зайняті. Тож, якщо захворюваність не піде на спад, то місця у львівських ковід-лікарнях можуть закінчитися за два тижні.