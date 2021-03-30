Нові обмеження діятимуть від вівторка, 30 березня, до 12 квітня

Комунальні та приватні дитсадки Львова переводять у режим роботи чергових груп. Відповідне рішення у вівторок, 30 березня, ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Як повідомив під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий, у групах зможуть займатися діти батьків, які змушені ходити на роботу. Він уточнив, що ніяких додаткових підтверджувальних довідок від батьків не вимагатимуть.

Обмеження стосуються і комунальних, і приватних садків і діятимуть із 1 по 12 квітня.

Нові обмеження пов’язані з різким зростанням кількості хворих на коронавірус у Львові та області за останні кілька тижнів. Станом на 30 березня, на Львівщині Covid-19 підтвердили у 102,8 тис. людей, 2,6 тис. з них – померли.

Зазначимо, що раніше, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС, львівські школярі 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання, а учні молодшої школи – пішли на канікули.

Нагадаємо, що з 25 березня Львів перейшов до червоної карантинної зони. Раніше міська влада посилила обмеження та заборонила роботу ресторанів, кафе, ТРЦ і непродовольчих магазинів. Заклади харчування можуть працювати лише на виніс або на доставку. Посилений карантин у Львові триватиме щонайменше до 12 квітня.