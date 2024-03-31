Спортсмен став 13 українцем із титулом світового чемпіона з боксу

Український боксер Сергій Богачук переміг американця Браяна Мендосу у титульному бою та став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Бій відбувся у ніч на 31 березня в американському Лас-Вегасі, повідомило «Суспільне Спорт».

Опоненти боролися за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі. 28-річний Сергій Богачук провів свій перший чемпіонський бій, з якого вийшов переможцем.

Титульний поєдинок тривав 12 раундів – Сергій Богачук вперше не зміг достроково перемогти суперника. Проте за одноголосним рішенням суддів українець переміг Браяна Мендосу з рахунком 118-110, 117-111, 117-111.

«Хоча пройшли 12 раундів, я почуваюся чудово. Мабуть, я можу провести ще 12 раундів. Це було легко, чудові відчуття. Я був готовий до цього бою. Це був дуже важливий поєдинок у моїй кар'єрі. Мабуть, найкращий бій у моїй профі-кар'єрі», – прокоментував бій Сергій Богачук.

Зазначимо, Сергій Богачук мав запланований титульний бій з американським боксером Себастьяном Фундорою. Проте його скасували після зриву поєдинку між американцем Кітом Турманом та австралійцем Тімом Цзю.

Що відомо про Сергія Богачука

28-річний вінничанин Сергій Богачук – майстер спорту, срібний призер чемпіонату України з боксу 2015 року та другий боксер у рейтингу WBC у першій середній вазі. За час своєї кар’єри українець завершив нокаутом 23 з 24 поєдинків. Сергій Богачук мав єдину поразку – у 2021 році він програв американцю Брендону Адамсу.

Сергій Богачук став 13 українським боксером, який здобув титул чемпіона світу. Крім того, українець володіє поясом WBC Continental Americas.