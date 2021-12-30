Сергій Міхалок до свого 50-річчя виступить у Львові

19 січня у !FESTrepublic ( вул. Старознесенська, 24-26 ), у Львові виступить Сергій Міхалок та оркестр радикального шансону «ЛЯПІС 98».

Початок концерту о 19:00, повідомляють організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

Виступ приурочений 50-літтю лідера гурту Сергія Михалка.

«Ексклюзив! Прем'єра! Феєрія для тих, хто не підріс і для тих, хто не подорослішав. Концерт-подію можна побачити раз на 50 років! Усі хіти – в одному шоу», – запрошують організатори.

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог.

Квитки можна придбати за посиланням.

Як відомо, Ляпис 98 – білоруська рок-група, проект Сергія Міхалка. Музиканти виконують старі хіти панк-рок-гурту «Ляписа Трубецкой» 1990-х і початку 2000-х років.