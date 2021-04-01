Сергій Притула заявив, що в «Голосі» немає розколу, але є претензії до керівництва партії

Український політик, волонтер та шоумен Сергій Притула заявив, що підтримує проведення позачергового з’їзду партії «Голос» щодо переобрання керівництва політсили, як це вимагають члени фракції у Верховній Раді.

«Це єдине та найкраще, що можна зробити сьогодні для того, щоб повернути функціонал партії та фракції у парламенті у корисне русло… Вважаю за необхідне членам політради почути та виконати вимогу своїх однопартійців», – написав він у Facebook в середу ввечері, 31 березня.

Водночас він заявив, що не погоджується із твердженням про розкол у партії. З його слів, ні в партії, ні в фракції немає світоглядних розбіжностей між собою, однак «в більшісті партійців та депутатів парламентської фракції є низка претензій до керівництва партії».

Притула заявив, що підтримує з’їзд для «розв’язання усіх проблемних питань».

Зазначимо, що 9 січня Сергій Притула вийшов з політради «Голосу» та перестав бути заступником голови політсили. Водночас він залишається членом партії.

Що відомо про конфлікт у «Голосі»

Раніше у партії заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це пов’язано із голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроект про процедуру призначення керівників НАБУ та ДБР. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».

Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».

Після цього десять депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили заяву із вимогою переобрати керівництво партії.Вони звинуватили керівництво політисили у «використанні "Голосу" як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару та підігрування владі».

Зауважимо, що партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту – Ярослав Железняк.