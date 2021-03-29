Частина депутатів фракції "Голос" ініціюють проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут

Народні депутати від «Голосу», яких керівництво партії раніше попередило про можливе виключення з політсили, оприлюднили спільну заяву.

«Це партія порядних, чесних людей, які завжди будуть відстоювати демократію та справедливість. І ця партія має такою і залишитись», – написала народна депутатка Олександра Устінова, яка і опублікувала документ на своїй сторінці у Facebook.

Заяву, окрім Устінової, підписали нардепи Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Юлія Клименко, Андрій Шараськін, Наталія Піпа, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Роман Лозинський. Загалом 10 осіб — тобто половина фракції.

У своїй заяві нардепи наголошують, що останнім часом керівництво партії та фракції «використовують «Голос» як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару та підігрування владі».

Зокрема, вони заявили, що не поділяють відмову керівництва від захисту антикорупційних органів і від боротьби з корупцією, а зареєстрований керівництвом партії та фракції законопроект № 5253 вважають тиском на НАЗК.

«Ми розчаровані відмовою керівництва партії та фракції підписувати постанову про звільнення генпрокурора Венедіктової. Ми засуджуємо ведення керівництвом перемовин про можливу коаліцію зі «Слугою народу». Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, що покриває Татарова і Степанова, призначає Шкарлета та кидає за ґрати політв’язнів», – зауважили депутати.

Також вони засудили рішення керівництва підтримати меморіальний проєкт Бабиного Яру, який курирують і фінансують російські олігархи.

Депутати запевнили, що обурені порушенням принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості з боку керівництва партії, яке одноосібно ухвалює рішення про витрати та не бажає оприлюднювати звіти про витрачені партійні кошти.

Підписанти заяви закликали організувати з'їзд «Голосу», щоб «оздоровити ситуацію в партії». Окрім переобрання керівництва політсили, під час з'їзду пропонують ухвалити зміни до статуту партії, які усунуть «практику ухвалення рішень однією людиною» і розширять повноваження партійних осередків.

Ознайомитись з повним текстом заяви можна перейшовши за посиланням.

Зауважимо, що партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту – Ярослав Железняк.

Як інформував ZAXID.NET, раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це пов’язано із голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроект про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».

Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».

У чому суть законопроекту, через який стався скандал у «Голосі»

Законопроект №5133 вносить зміни в Конституцію України у частині повноважень президента призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР.

Наразі директорів НАБУ і ДБР призначає і звільняє президент України. Це прописано в законах про ці органи. Однак Конституційний суд під час визнання указу президента про призначення директора НАБУ неконституційним констатував, що повноваження президента чітко прописані в Основному законі й не можуть бути розширені іншими законами.

Таким чином, депутати хочуть змінити Конституцію і прописати у ній повноваження президента за згодою парламенту призначати директорів НАБУ і ДБР, а також звільняти їх. Однак для того, аби Верховна Рада внесла зміни в Конституцію, їх повинен схвалити Конституційний суд. Відтак Верховна Рада скерувала документ до Конституційного суду.