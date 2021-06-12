Сергій Притула заявив, що наступна парламентська передвиборча кампанія його «максимально цікавить»

Після того, як шоумен, політик і волонтер Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос», у ЗМІ активно обговорювали ймовірність створення ним нової політсили. В інтерв’ю «24 каналу» він натякнув, що це справді може статися і у його майбутніх планах допомагають деякі представники «Голосу».

«Я впринципі не відкидаю [створення партії]. Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з “Голосом”. Тут я збираюсь очолювати процес», заявив Притула і додав, що наступна парламентська передвиборча кампанія його «максимально цікавить».

Він розповів, що у реалізації цих планів йому допомагають колеги та команди з регіонів. Зокрема, деякі представники "Голосу".

«У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо», – підсумував Притула.

Нагадаємо, Сергій Притула вийшов з «Голосу» 7 ччервня. Він пояснив своє рішення діями нового керівництва партії, яке віддалилося від її початкових засад.

Притула приєднався до «Голосу» перед парламентськими виборами 2019 року, але до парламенту не пройшов. У 2021 році Притула балотувався на посаду мера Києва, однак посів третє місце.