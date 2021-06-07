Сергій Притула приєднався до партії «Голос» перед парламентськими виборами у 2019 році

Український політик, шоумен та волонтер Сергій Притула заявив про вихід із партії «Голос». Водночас він наголосив, що продовжить вести політичну діяльність.

«Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – написав він у Facebook в понеділок, 7 червня.

Притула заявив, що обласні та міські осередки політсили критикуються через дії партійного керівництво.

«Я до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 000 українців. Але діалогу не вийшло і тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд "Голосу" у регіонах», – заявив він.

Сергій Притула приєднався до партії «Голос» у 2019 році та балотувався до Верховної Ради, однак до парламенту так і не потрапив. Вже 2020 він брав участь у виборах мера Києва. Тоді він посів третє місце за кількістю голосів.

На початку 2021 року Притула вийшов з політради «Голосу» та перестав бути заступником голови політсили, водночас він залишився членом партії.

Водночас керівництво «Голосу», коментуючи заяву Притули про вихід, заявило, що «не здивоване тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю».

«Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує», – йдеться в заяві.

Наразі вони очікують від Сергія Притули письмової заяви, як цього вимагає оголошення про вихід з партії.

Що відомо про конфлікт у «Голосі»

Раніше у партії заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це пов’язано із голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроект про процедуру призначення керівників НАБУ та ДБР. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».

Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».

Після цього десять депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили заяву із вимогою переобрати керівництво партії.Вони звинуватили керівництво політисили у «використанні "Голосу" як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару та підігрування владі».

Зауважимо, що партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту – Ярослав Железняк.