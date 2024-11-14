Тренерський штаб «синьо-жовтих» вдався до чергових вимушених змін

Захисник київського «Динамо» Олександр Тимчик не зможе допомогти збірній України у листопадових матчах Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ. 27-річний оборонець вже покинув розташування національної команди, яка готується до матчів з Грузією та Албанією у турецькому Белеку.

Замість нього тренерський штаб «синьо-жовтих» вирішив викликати дебютанта – Олексія Сича з «Руха». До слова, представник львівського клубу став першим представником команди у головній команді країни.

Нагадаємо, раніше Ребров змушений був довикликати замість Віктора Циганкова Віталія Буяльського, однак капітан Динамо через пошкодження так і не приїхав у розташування збірної, та Дмитра Різника замість Андрія Луніна.

Зазначимо, попереду у збірної України вирішальні матчі Ліги націй-2025. У суботу, 16 листопада, «синьо-жовті» в Батумі на «AdjaraBet Arena» зіграють з Грузією, а у вівторок, 19 листопада, в Тирані на стадіоні «Air Albania» зустрінуться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.