Сергію Реброву доводиться робити вже третю рокіровку

Капітан «Динамо» Віталій Буяльський не допоможе збірній України в листопадових матчах із Грузією та Албанією, повідомляє офіційний сайт УАФ. Півзахисник пропустить збір через ушкодження привідного м'яза.

31-річний хавбек був довикликаний у збірну України замість вінгера «Жирони» Віктора Циганкова, який не встиг відновитись після травми. Цікаво, що напередодні Буяльський провів весь поєдинок 13-го туру УПЛ проти «Полісся» (2:1).

Нагадаємо, раніше тренерський штаб «синьо-жовтих» вже вносив корективи у заявку, яку Сергій Ребров оголосив 4 листопада. Замість голкіпера мадридського «Реала» Андрія Луніна, який не зміг прибути до табору збірної України через сімейні обставини, був довикликаний воротар «Шахтаря» Дмитро Різник.

Зазначимо, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада Україна в Батумі на «AdjaraBet Arena» зіграє з Грузією, а 19 листопада в Тирані на стадіоні «Air Albania» зустрінеться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.