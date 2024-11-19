«Синьо-жовті» мають одну суттєву втрату

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які зможуть зіграти в поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй з Албанією, повідомляє офіційний сайт УАФ. До заявки потрапило 23 футболісти. З тих гравців, які перебувають у Тирані, до списку обраних не потрапив лише форвард «Динамо» Владислав Ванат.

Заявка збірної України на матч проти Албанії

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»).

Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олексій Сич («Рух»), Максим Таловєров (ЛАСК), Ілля Забарний («Борнмут»), Віталій Миколенко («Евертон»).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олексій Сич («Рух»), Максим Таловєров (ЛАСК), Ілля Забарний («Борнмут»), Віталій Миколенко («Евертон»). Півзахисники: Володимир Бражко, Микола Шапаренко (обидва – «Динамо»), Михайло Мудрик («Челсі»), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар»), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»).

Володимир Бражко, Микола Шапаренко (обидва – «Динамо»), Михайло Мудрик («Челсі»), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар»), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»). Нападники: Артем Довбик («Рома»), Роман Яремчук («Олімпіакос»).

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру португальська бригада суддів на чолі з Жоау Пінейру.

За тур до фінішу «синьо-жовті» з 5 пунктами посідають останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує з 8 очками Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.