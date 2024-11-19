«Синьо-жовті» мають шанс як піднятись в еліту, так і вилетіти в нижчий дивізіон

У вівторок, 19 листопада, збірна України в матчі 6-го туру Ліги націй зіграє з Албанією. Поєдинок відбудеться в Тирані, на стадіоні «Air Albania» і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру португальська бригада суддів на чолі з Жоау Пінейру.

У попередньому турі Україна не втримала перемогу над Грузією (1:1), а Албанія розписала безгольову нічию з Чехією (0:0). Як наслідок, після 5-ти поєдинків «синьо-жовті» з 5 пунктами посідають останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує з 8 очками Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

До слова, у першій зустрічі Албанія здолала Україну з рахунком 2:1 – ця перемога наразі єдина для них в історії очних протистоянь. Вперше команди зустрілися ще у 1997 році в межах відбіркового етапу на чемпіонат світу-1998 (1:0). Загалом обидві команди грали 7 разів – 5 разів перемагали українці, ще одного разу було зафіксовано нічию (в межах відбіркового етапу на ЧС-2006 (2:2)).

FAVBET фаворитом майбутньої дуелі вважає Україну. На її перемогу дають 2,41, тоді як успіх Албанії оцінюють у 3,15. Нічия котирується у 3,25. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,28, тоді як тотал менше 2,5 – 1,64.

Серед українців максимальні шанси забити мають Артем Довбик (3,00) та Роман Яремчук (3,40). У збірній Албанії роблять ставку на бомбардирські якості Ясіра Асані та Індріта Туці (обидва 3,65).

Де дивитися матч 6-го туру Ліги націй між збірними Албанії та України

Матч буде доступний в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі «MEGOGO Футбол Перший», у розділі «Спорт» та на спеціальному поп-ап каналі у розділі «Телебачення» у день події за підписками «Максимальна» та «Спорт». А також в ефірі Т2 на телеканалі «MEGOGO Спорт» та місцевих телеканалах «Супільного» у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Окрім того, на медіасервісі можна буде подивитися матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO «Дивись як чутно», а на радіо «Промінь» прослухати трансляцію.