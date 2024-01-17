Головну ролі зіграв Фредді Гаймо

Серіал «Добрий лікар» завершиться після сьомого сезону. Фінальні серії почнуть виходити 20 лютого. «Добрий лікар» – серіал про лікаря із синдромом саванта, заснований на однойменній корейській драмі.

Шон Мерфі – молодий хірург з діагнозом аутизм та синдром саванта, при цьому наділений унікальними здібностями. Він влаштовується на роботу у хірургічне відділення престижної лікарні. Незважаючи на складності в комунікації, внутрішні страхи, скептицизм та забобони колег, Шон потрапляє в команду й готовий працювати, щоб довести всім, що його незвичайний дар допоможе врятувати чимало життів.

Головну роль зіграв актор Фредді Гаймор, відомий насамперед за фільмами «Чарлі і шоколадна фабрика» (2005), «Артур і мініпути» (2006), «Домашня робота» (2011) тощо. Гаймор також зіграв роль Нормана Бейтса в телесеріалі «Мотель Бейтс» (2013—2017). Роль доктора Шона Мерфі він виконує з 2017 року. За неї він був номінований на премію «Золотий глобус».