Перший сезон увійшов до топ-10 найуспішніших оригінальних серіалів Prime Video

Prime Video підтвердив продовження серіалу «Молодий Шерлок» на другий сезон. Режисер Гай Річі знову зніме перший епізод нового сезону.

Серіал розповідає про молоді роки Шерлока Голмса, якого зіграв Гіро Файнс-Тіффін. У першому сезоні він знайомиться з Джеймсом Моріарті (Донал Фінн). У класичній історії вони вороги, але в серіалі герої стають друзями. Разом вони розслідують глобальну загадку.

Перший сезон «Молодого Шерлока» очолив чарти у 95 країнах і зібрав 45 млн глядачів. За цими показниками проєкт увійшов до топ-10 найуспішніших оригінальних серіалів Prime Video.

У першому сезоні зіграли Зінь Цзен, Джозеф Файнс, Наташа МакЕлгон, Макс Айронс і лауреат «Оскара» Колін Ферт. Акторський склад другого сезону поки що не розголошують. Однак відомо, що Гай Річі режисуватиме перший епізод і виступить виконавчим продюсером.

Над серіалом далі працює шоуранер Метью Паркхілл. Виробництвом займається Motive Pictures разом з Amazon MGM Studios.