Сервіс доставки їжі Rocket, який 24 лютого припинив роботу через війну, тепер вирішив заморозити діяльність в Україні. Про це повідомив один із засновників компанії Олексій Юхимчук у листі до співробітників.

Про такий лист повідомили сайт AIN.ua і галузевий Telegram-канал «Реве та стогне ресторатор». У листі Юхимчук зазначив, що інвестори намагалися знайти покупця для проекту, але їм це не вдалося. Через це будуть заморожені й виплати заробітної плати. А також не будуть виплачені заборгованості.

Як компенсацію Rocket дозволяє залишити у себе техніку, яку видала компанія. Іншим співробітникам Юхимчук порадив для отримання зарплати або дочекатися, поки компанія знайде нового інвестора, або ж дочекатися грошей, які компанія планує повернути із рекламного акаунта Google.

Раніше про проблеми з компанією Rocket заявляли власники ресторанів. За їхньою інформацією, компанія не виплатила їм гроші за першу половину лютого, а згодом припинила виходити на зв’язок.

23 лютого, за день до початку російського вторгнення в Україну, компанія закрила свій сервіс у Європі з мотивацією сконцентруватися на бізнесі в Україні. Однак 24 лютого компанія повідомила про припинення роботи в Україні і зазначила, що про відновлення роботи повідомить додатково. З того часу і до ночі 19 березня нових дописів на своїй сторінці у Facebook компанія не публікувала.

Rocket заснувала команда українців. Спершу цей сервіс називався «Ракета», але згодом його перейменували на Rocket і вивели на ринки інших країн.