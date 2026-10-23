У затриманої знайшли російський паспорт, рублі та військові квитки

На Волині затримали мешканку окупованого Донецька, яка служила в російській армії та приїхала в Ковель із Білорусі. Жінка планувала поновити український закордонний паспорт, щоб виїхати до однієї з країн Євросоюзу. Їй оголосили підозру в державній зраді. Про це у п’ятницю, 23 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Росії 50-річна жінка працювала медсестрою в клінічній психіатричній лікарні на окупованій території Донеччини. Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу Росії.

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У російській армії жінка отримала звання сержантки й служила до серпня 2024 року. Після звільнення зі збройних угруповань РФ вона вирішила виїхати до Євросоюзу.

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Підозрювана перетнула український кордон з боку Білорусі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Доманове». За інформацією СБУ, вона приїхала в Україну, щоб поновити закордонний паспорт, а після цього планувала еміграцію.

Співробітники СБУ задокументували перетин жінкою державного кордону та затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.

Під час обшуку в затриманої вилучили російський паспорт, військові квитки російської армії, посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

Слідчі повідомили донеччанці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.