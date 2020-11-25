Національний банк України (НБУ) попередив про нову шахрайську схему. Шахраї обіцяють «онлайн-компенсацію» від держави, але щоб її отримати, жертви шахраїв повинні оплатити «незначну комісію» та інші платежі.

За інформацією НБУ, злочинці користуються непростим становищем, у яке потрапили громадяни через пандемію коронавірусу, і обіцяють їм гроші нібито від держави на оплату комунальних чи медичних послуг, або виплату в зв’язку із зараженням Covid-19.

«Шахраї можуть запропонувати компенсувати будь-що – оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо», – наголосили в Національному банку України.

Схема працює так:

потенційна жертва отримує смс-повідомлення, що спрямовує її на шахрайський сервіс;

на екрані з’являється інформація, що користувачу призначено, наприклад, 50 тис. грн компенсації;

щоб отримати гроші, необхідно оплатити «незначну комісію» – 100-200 гривень.

«Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги. І так доти, поки людина не витратить всі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка», – наголошується в повідомленні НБУ.

Відтак Національний банк радить українцям перевіряти інформацію в надійних джерелах, а з питаннями щодо компенсацій від держави – звертатися до профільної державної установи за місцем проживання.

Також НБУ радить тим, хто отримав такі повідомлення, телефонувати на його гарячу лінію – 0 800 505 240 – або до кіберполіції – 0 800 505 170. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних і стаціонарних телефонів у межах України.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував нові заходи з підтримки українців через карантин.