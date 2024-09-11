Донеччани поповнять клубну скарбничку на солідну суму

Вже у середу, 18 вересня, «Шахтар» стартує в Лізі чемпіонів виїзним матчем з італійською «Болоньєю». Ще до початку змагань донеччани, як і всі учасники найпрестижнішого євротурніру, отримали частину призових – базова ставка за вихід у цю стадію становить 18,62 мільйона євро, повідомляє Football Meets Data.

Також кожна команда заробить певну суму за продаж телеправ. І якщо перша цифра однакова для всіх, то друга дуже відрізняється. Скажімо, у французького ПСЖ у рамках ЄС продано телеправ на 33,66 мільйона євро, тоді як у братиславського «Слована» – на 0,94 мільйона. За межами ЄС найкращий показник – в мадридського «Реала» (12,45 млн), а найгірший – в австрійського «Штурма» (0,35 млн).

«Шахтар» від телетрансляцій заробить 6,55 мільйона євро (з 16 країн-учасників Україна перебуває на останньому місці в плані доходу від трансляцій, а лідирує у списку Франція).

Топ-10 команд з урахуванням гарантованих доходів у Лізі чемпіонів сезону 2024/25 (без врахування бонусів за перемоги у турнірі):

1. ПСЖ (Франція) – 63,351 млн євро (18,62 гарантований платіж + 33,66 млн продаж телеправ у ЄС + 11,07 продаж телеправ поза межами ЄС)

2. «Манчестер Сіті» (Англія) – 62,762 (18,62 + 32,73 + 11,41)

3. «Баварія» (Німеччина) – 61,583 (18,62 + 30,86 + 12,10)

4. «Ліверпуль» (Англія) – 60,789 (18,62 + 31,79 + 10,38)

5. «Борусія» Дортмунд (Німеччина) – 58,227 (18,62 + 29,92 + 9,68)

6. «Реал» Мадрид (Іспанія) – 58,189 (18,62 +27,12 + 12,45)

7. «РБ Лейпциг» (Німеччина) – 55,217 (18,62 + 28,99 + 7,61)

8. «Інтер» Мілан (Італія) – 54,628 (18,62 + 28,05 + 7,95)

9. «Байєр» (Німеччина) – 53,795 (18,62 + 26,18 + 8,99)

10. «Арсенал» (Англія) – 53,206 (18,62 + 25,25 + 9,34)

….

26. Шахтар (Україна) – 33,466 (18,62 + 6,55 + 8,30)

До слова, кожна з команд зможе збільшити свій підсумковий гонорар завдяки вдалим виступам у турнірі – за кожне набране очко команда додатково отримуватиме ще 700 тисяч євро.

Повний календар «Шахтаря» у Лізі чемпіонів сезону 2024/25 виглядає наступним чином:

1-й тур (18 вересня). «Болонья» – «Шахтар» – 19:45

– 19:45 2-й тур (2 жовтня). «Шахтар» – «Аталанта» – 19:45

– 19:45 3-й тур (22 жовтня). «Арсенал» – «Шахтар» – 22:00

– 22:00 4-й тур (6 листопада). «Шахтар» – «Янг Бойз» – 19:45

– 19:45 5-й тур (27 листопада). «ПСВ» – «Шахтар» – 22:00

– 22:00 6-й тур (10 грудня). «Шахтар» – «Баварія» – 22:00

– 22:00 7-й тур (22 січня). «Шахтар» – «Брест» – 19:45

– 19:45 8-й тур (29 січня). «Борусія» – «Шахтар» – 22:00

Нагадаємо, «Шахтар» прийматиме своїх суперників по основному етапу Ліги чемпіонів у місті Гельзенкірхен (Німеччина) на стадіоні «Фелтінс-Арена».