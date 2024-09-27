Підопічні Маріно Пушіча спробують розвинути успіх, здобутий в останніх матчах української першості

У п’ятницю, 27 вересня, 8-й тур чемпіонату України відкриватиме поєдинок між рівненським «Вересом» та донецьким «Шахтарем». Гра відбудеться на стадіоні «Авангард» у Рівному і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром матчу буде Максим Козиряцький.

«Шахтар» після не надто вдалого старту набрав ходу, здобувши по три очки в останніх двох матчах УПЛ – підопічні Маріно Пушіча здолали «Карпати» (5:2) та «Оболонь» (4:0). Своєю чергою «Верес» не знає смаку перемог вже у трьох поєдинках, програвши «Лівому Берегу» (1:3) та «Поліссю» (1:2) і розписавши нічию з «Інгульцем» (2:2).

Цікаво, що «Верес» та «Шахтар» зустрічалися в офіційних матчах 17 разів. Абсолютна перевага на боці донеччан – 14 перемог. Свою єдину звитягу рівняни здобули понад 30 років тому – у матчі Вищої ліги чемпіонату України у сезоні 1993/94 (2:0). Голами тоді відзначилися Денис Філімонов (з пенальті) і Олександр Паляниця.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,31, тоді як успіх рівнян оцінюють у шалені 10,50. Нічия котирується у 5,70. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,63, тоді як тотал менше 2,5 – 2,32.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають одразу двоє гравців – Лассіна Траоре (2,00) та Данило Сікан (2,00). У «Вереса» вірять у бомбардирський талант Миколи Гайдучика (4,50) та Руслана Степанюка (4,50).

Де дивитися матч 8-го туру УПЛ між «Вересом» та «Шахтарем»

Матч «Верес» – «Шахтар» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.