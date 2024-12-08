Тренерський штаб донеччан визначився з гравцями, які зможуть зіграти з німцями

Прес-служба «Шахтаря» оприлюднила перелік футболістів, які вирушили до Німеччини на поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії». До списку потрапили 27 футболістів – 4 воротарі, 8 захисників, 12 півзахисників та 3 нападники. Варто відзначити присутність у списку 20-річного Антона Глущенка.

Офіційна заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ:

Голкіпери: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.

Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков, Денис Твардовський. Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина. Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.

Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон. Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.

Нагадаємо, «Шахтар» – єдиний представник України в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. Після 5-ти турів «гірники» з 4-ма очками посідають 26-ту сходинку турнірної таблиці ЛЧ.

Поєдинок «Шахтар» – «Баварія» відбудеться у вівторок, 10 грудня, у Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.