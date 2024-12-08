«Шахтар» оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти «Баварії»
Тренерський штаб донеччан визначився з гравцями, які зможуть зіграти з німцями
Прес-служба «Шахтаря» оприлюднила перелік футболістів, які вирушили до Німеччини на поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії». До списку потрапили 27 футболістів – 4 воротарі, 8 захисників, 12 півзахисників та 3 нападники. Варто відзначити присутність у списку 20-річного Антона Глущенка.
Офіційна заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ:
- Голкіпери: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.
- Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.
- Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.
Нагадаємо, «Шахтар» – єдиний представник України в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. Після 5-ти турів «гірники» з 4-ма очками посідають 26-ту сходинку турнірної таблиці ЛЧ.
Поєдинок «Шахтар» – «Баварія» відбудеться у вівторок, 10 грудня, у Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
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