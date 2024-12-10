«Гірники» спробують взяти реванш за принизливий розгром десятирічної давності

У вівторок, 10 грудня, донецький «Шахтар» в межах 6-го туру оновленої Ліги чемпіонів прийматиме мюнхенську «Баварію». Поєдинок відбудеться на «Фелтінс-арені», домашньому стадіоні «Шальке», і стартує о 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде турецька бригада арбітрів на чолі з 38-річним Умутом Мелером (за VAR відповідатиме швейцарець Федайї Сан).

«Баварія» після 5-ти турів набрала 9 очок і йде у турнірній таблиці 13-ю, Шахтар з 4 пунктами – 26-й. Маріно Пушіч може розраховувати на всіх своїх гравців (крім Педро Енріке, який заробив вилучення у матчі з ПСВ). Натомість Венсан Компані має величезні проблеми зі складом – баварці змушені будуть обійтись без послуг Мануеля Нойєра та Свена Ульрайха (основного та другого воротарів команди), Хірокі Іто, Йосіпа Станішіча, Альфонсо Девіса, Жоау Пальіньї, Кінгслі Комана, Сержа Гнабрі та Харрі Кейна.

Для команд це буде третя офіційна зустріч. До цього суперники грали у сезоні 2014/15 в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді перший матч у Львові завершився нульовою нічиєю, а в Мюнхені «Баварія» знищила «Шахтар» 7:0.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Баварію». На її перемогу дають жалюгідні 1,18, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у 15,50. Нічия котирується у 8,00. Фахівці чекають дуже результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,39, тоді як тотал менше 2,5 – 3,00. Найбільше шансів забити у «Баварії» мають Джамал Мусіала та Лерой Сане (обидва – 2,25). У донеччан відзначитись можуть Данило Сікан та Ласіна Траоре (обидва – 6,10). Серед оригінальних варіантів – хет-трики Томаса Мюллєра та Матіса Теля (обидва – 48,00).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Шахтарем» та «Баварією»

Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «Максимальна + благодійність». Матч прокоментують Володимир Кобельков та Сергій Лук'яненко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка транслюватиметься під час перерви та після завершення гри. Ведучими студії будуть Олександра Кучеренко та Вадим Шевякін, а серед гостей – колишні гравці збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.