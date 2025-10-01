Туран і Ко намагатимуться реабілітуватися за минулорічний єврокубковий провал

У четвер, 2 жовтня, «Шахтар» в межах 1-го туру основного раунду Ліги конференцій зіграє з шотландським «Абердіном». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Піттодрі» у місті Абердін. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. На матчі працюватиме бригада арбітрів з Хорватії – головним рефері стане Дуе Струкан, а за VAR відповідатиме Фран Йовіч.

«Шахтар» після 7-ми турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 17 очок і на 2 бали випереджає «Динамо». До слова, в останньому матчі чемпіонату України підопічні Арди Турана розгромили львівський «Рух» з рахунком 4:0. Своєю чергою «Абердін» перед дуеллю з «Шахтарем» програв в чемпіонаті Шотландії «Мазервеллу» (0:2) і, набравши лише одне очко, після 6-ти турів йде останнім.

Цікаво, що «Шахтар» та «Абердін» зустрінуться вперше. Раніше шотландці грали лише з «Дніпром» (у 2007 році в межах Кубка УЄФА команди двічі розійшлись миром – 0:0, 1:1). «Гірники» ж у своїй єврокубковій історії зіграли 6 матчів проти команд із Шотландії – у всіх поєдинках суперником був «Селтік» (2 перемоги, 2 поразки й 2 нічиї).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Шахтар». Успіх «помаранчево-чорних» оцінюють в 1,56, тоді як на перемогу «Абердіна» дають 6,10. Ціна нічиєї – 4,95.

Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,63, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,31.

Де дивитися матч Ліги конференцій між «Абердіном» та «Шахтарем»

Трансляція поєдинку «Абердін» – «Шахтар» буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою «Спорт», «Максимальна», «Максимальна + благодійність», MEGOPACK XL.

Нагадаємо, крім «Абердіна», суперниками «гірників» стануть польська «Легія», ісландський «Брейдаблік», ірландський «Шемрок Роверс», мальтійський «Хамрун Спартанс» та хорватська «Рієка». Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.