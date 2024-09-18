Команда Маріно Пушіча – єдиний представник України у найпрестижнішому євротурнірі

У середу, 18 вересня, донецький «Шахтар» розпочне свій шлях в основній стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 виїзним матчем з італійською «Болоньєю». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Ренато Далль’Ара» і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Обслуговувати матч буде норвезька бригада арбітрів на чолі з 32-річним Рохітом Саггі (за VAR відповідатиме француз Жером Бріссар).

«Шахтар» вперше у своїй історії гратиме з «Болоньєю» на рівні єврокубків (щобільше «червоно-сині» ще жодного разу не грали на євроарені проти українських команд). Востаннє з представниками Серії А донеччани грали у 2021 році – тоді під керівництвом Роберто Де Дзербі українці програла на виїзді «Інтеру» з рахунком 0:2 і розписали суху нічию вдома (0:0).

«Болонья» як і «Шахтар», пробилась у Лігу чемпіонів напряму, посівши минулого сезону у чемпіонаті Італії п’яту сходинку (донеччани ж потрапили у найпрестижніший євротурнір у статусі чемпіонів України). Однак нинішній суперник українців суттєво відрізняється від того, хто виборював путівку в ЛЧ – італійці влітку влаштували справжній розпродаж, заробивши на вихідних трансферах понад сто мільйонів євро.

Головний тренер Тьягу Мотта очолив «Ювентус», а нещодавні лідери – Джошуа Зіркзеє та Ріккардо Калафйорі – пішли на підвищення в англійську Прем'єр-лігу («Манчестер Юнайтед» та «Арсенал» відповідно). На Туманний Альбіон повернувся й орендований у «Лестера» Віктор Крістіансен, а Алексіс Салемакерс став одноклубником Артема Довбика в «Ромі». Тож новому наставнику Вінченцо Італьяно довелось починати фактично з нуля. Після 4-х турів в активі «Болоньї» лише три очки й 17-та сходинка у турнірній таблиці Серії А.

«Шахтар» перед дуеллю з італійцями розім’явся у чемпіонаті України на львівських «Карпатах», здобувши переконливу перемогу з рахунком 5:2. Вона стала для підопічних Маріно Пушіча лише третьою в сезоні (в пасиві – дві поразки і недограний матч з «Кривбасом»).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Болонью». На перемогу італійців дають 1,92, тоді як успіх Шахтаря оцінюють у 4,40. Нічия котирується у 3,55.

Фахівці чекають закритої гри й не надто результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,10, тоді як тотал менше 2,5 – 1,82. Найбільше шансів забити в італійців мають Тейс Даллінга (2,60), Сантьяго Кастро, Єнс Одгор та Джованні Фаббіан (всі троє – 3,00). В українців максимальні перспективи відзначитись прогнозують Данилові Сікану (4,00) та Лассіні Траоре (4,50).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Болоньєю» та «Шахтарем»

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