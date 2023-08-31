«Шахтар» зіграє в групі Ліги чемпіонів з «Барселоною», «Порту» та «Антверпеном»

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2023/24. Донецький «Шахтар», який єдиний представляє Україну в теперішньому сезоні Ліги чемпіонів, дізнався своїх суперників по групі в сезоні 2023/24.

Перед жеребкуванням усі 32 команди, включно з «Шахтарем» були розподілені на вісім груп, у кожній по чотири клуби. Донецька команда потрапила до третього кошика.

У підсумку «Шахтар» потрапив до групи Н. Суперниками «Гірників» стали «Барселона», «Порту» та «Антверпен».

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів:

Група А: «Баварія» (Німеччина), Манчестер Юнайтед (Англія), «Копенгаген» (Данія), «Галатасарай» (Туреччина)

Група B: «Севілья» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), ПСВ (Нідерланди), «Ланс» (Франція)

Група С: «Наполі» (Італія), «Реал» (Іспанія), «Брага» (Португалія), «Юніон» Берлін (Німеччина)

Група D: «Бенфіка» (Португалія), «Інтер» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

Група Е: «Феєнорд» (Нідерланди), «Атлетико» (Іспанія), «Лаціо» (Італія), «Селтік» (Шотландія)

Група F: ПСЖ (Франція), «Боруссія» Дортмунд (Німеччина), «Мілан» (Італія), «Ньюкасл» (Англія)

Група G: «Ман Сіті» (Англія), «Лейпциг» (Німеччина), «Црвена Звезда» (Сербія), «Янг Бойз» (Швейцарія)

Група Н: «Барселона» (Іспанія), «Порту» (Португалія), «Шахтар» (Україна), «Антверпен» (Бельгія)

Нагадаємо, у минулому розіграші Ліги чемпіонів «Шахтар» посів третє місце в одній з групі з «Реалом», «Лейпцигом» та «Селтіком». Чинним володарем Ліги чемпіонів є «Манчестер Сіті», який у фіналі обіграв «Інтер» - 1:0. Це перша в історії перемога манчестерського клубу в турнірі. Фінал Ліги чемпіонів сезону 2023/24 відбудеться у суботу, 1 червня 2024 року, у Лондоні.