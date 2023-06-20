13 липня 2019 року 51-річна мешканка Соснівки не повернулась додому із нічної зміни, її оголосили в розшук та 16 липня виявили мертвою у лісі біля Червонограда

Сокальський районний суд Львівщини оголосив вирок шахтарю, який вбив 51-річну мешканку Соснівки у лісі біля Червонограда. Обвинувачений раніше судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень та викрадення авто, тому за сукупністю вироків йому призначили 15 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, уродженець села Волсвин Павло Стецюк вранці 13 липня 2019 року у лісі неподалік Червонограда вбив 51-річну жінку, а також викрав її ювелірні вироби.

13 липня 2019 року 51-річна мешканка Соснівки не повернулась додому із нічної зміни, її оголосили в розшук та 16 липня її виявили мертвою у лісі між Червоноградом і Соснівкою.

У судовому засіданні Павло Стецюк розповів, що близько вранці 13 липня їхав з другом на мопеді та побачив жінку, яка йшла по узбіччю дороги. Чоловік запропонував її підвезти, на що вона погодилась. Свого товариша Павло Стецюк висадив біля Соснівки, а жінку продовжив везти додому. Дорогою чоловік запропонував жінці інтим, на що, за словами обвинуваченого, вона погодилась. Павло Стецюк заявляє, що вони заїхали у ліс біля села Волсвин, де після сексу посварились. Обвинувачений почав бити жінку та потім залишив її у лісі, накривши гілками. Стверджує, що не бачив на жінці золотих прикрас. Чоловік заявив, що коштовностей він не брав, але визнав, що скоїв вбивство.

Павло Стецюк розповідає, що наступного дня до нього прийшли працівники поліції, але «оскільки нічого не запідозрили, то залишили його в спокою». Обвинувачений працював на посаді гірника на шахті «Межирічанська». Після цього випадку він поїхав на заробітки за кордон. Правоохоронці повідомляли, що 26-річного чоловіка затримали при спробі перетнути кордон з Росією та вилучили прикраси вбитої жінки.

На думку колегії суддів, в діях обвинуваченого не вбачається вбивство з корисливих мотивів та напад з метою заволодіння чужим майном. Суд приходить до висновку, що обвинувачений скоїв умисне вбивство під час раптового конфлікту, після чого, побачивши золоті прикраси на потерпілій, він захотів їх вкрасти.

Колегія суддів у складі Лідії Фарини, Олега Веремчука, Михайла Адамовича розглянула матеріали справи та визнала Павла Стецюка винним у скоєнні умисного вбивства. Йому призначили 13 років тюрми, але, оскільки у листопаді 2022 року Павла Стецюка судили за нанесення легких тілесних ушкоджень та викрадення авто, за сукупністю кримінальних правопорушень йому призначили 15 років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.