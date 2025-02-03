13 лютого розпочнуться покази шедевра анімації «Володарі часу» (1982) від знаменитого режисера Рене Лалу, автора легендарного мультфільму «Дика планета». Прокат відбувається у межах зимової ретроспективи кінокомпанії «Артхаус Трафік», де зібрано три знакові стрічки, кожна з яких стала особливою подією у світовому кінематографі.

Головний герой фільму – Капітан зорельота. Він отримує сигнал лиха з далекої планети та дізнається, що в біді опинився син його друга. Маленький хлопчик лишився сам на цій дикій планеті, й тепер блукає нею, досліджуючи природу й ховаючись від небезпек. Капітан вирішує негайно рушити на порятунок дитини, але на борту його космічного корабля є пасажири, яким ця ідея не подобається. Це історія, що спирається на роман «Пасинок Пердиди» (1958) французького фантаста Стефана Вуля, який має статус культового письменника серед франкомовних читачів і читачок.

Кадр з фільму

Візуальний стиль фільму створив художник коміксів Жан Жиро, також відомий під псевдонімом Мьобіус. Свого часу Жан Жиро працював над культовими фільмами «Пʼятий елемент», «Той, хто біжить по лезу», «Трон», «Чужий», «Космічний джем» та займався художнім оформленням першої екранізації «Дюни» від Алехандро Ходоровського, яка так і не була реалізована (пізніше концепти були використані в коміксі «Інкал»).

Для створення «Володарів часу» аніматори вручну намалювали понад 70 тисяч кадрів. У кінотеатрах покажуть новітню реставрацію у форматі 4К, що дозволила відновити оригінальні кольори.

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Українська прем’єра відреставрованої версії мультфільму відбулась у межах 11-го Чілдрен Кінофесту – наймасштабнішого фестивалю кіно для дітей та підлітків в Україні.

Кадр з фільму



Стрічку відзначили й у світі – вона стала найкращим дитячим фільмом на Fantafestival у 1982 році та була номінована на премію «Сатурн» Академією наукової фантастики, фентезі та горору у 1983 році. Видання Télérama назвали фільм «скарбом французької анімації вісімдесятих».