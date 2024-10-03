Із 3 жовтня в українських кінотеатрах можна побачити відреставровану версію драми-притчі Серігія Параджанова «Колір граната» (1969). Ці покази відбудуться в межах ретроспективної серії від кінокомпанії «Артхаус Трафік» та присвячені 100-річчю з дня народження культового українського та вірменського режисера.

Цього року ЮНЕСКО вдруге в історії проголосило рік Сергія Параджанова, підкреслюючи значущість його творчості для світової культури.

«Колір граната» розповідає історію життя вірменського поета Саят-Нови, від дитинства до смерті. Фільм відображає духовний шлях, мистецькі напрацювання та внутрішні конфлікти, які зробили його головним ліриком своєї епохи. Саят-Нова постає як майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки.

Сергій Параджанов, відомий також як режисер «Тіней забутих предків» (посідає перше місце у списку 100 найкращих українських фільмів за версією українських кінокритиків), створив унікальну візуальну мову для «Кольору граната». Стрічка вплинула на світову попкультуру, зокрема надихнувши музичні кліпи Мадонни та Леді Ґаґи.

Ролі у фільмі виконали Софіко Чіаурелі («Мелодії Верійського кварталу»), Спартак Багашвілі («Тіні забутих предків»), Мелкон Алекян та Вілен Галстян.

Реставрація «Кольору граната» була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cinetecadi Bologna. За цю роботу Скорсезе отримав премію Інституту Параджанова-Вартанова у 2014 році. Світова прем'єра відреставрованої версії відбулася на 67-му Каннському кінофестивалі у 2014 році.