У суботу, 25 грудня, через вибух у ресторані в місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго загинули щонайменше шестеро людей.

За словами міського голови Бені Нарцисса Мутеби, бомба вибухнула в центрі міста. Після інциденту він закликав жителів міста повернутися в домівки заради безпеки.

Поранених і травмованих доставили у найближчий медпункт.

Вибух стався, коли понад 30 осіб святкували Різдво. За словами очевидця, якого цитує агенція AFP, припаркований біля ресторану мотоцикл вибухнув і злетів у повітря. Журналісти також побачили на місці вибуху розкидані залишки столів, стільців, пляшок та склянок ресторану.

За інформацією агенції Reuters, терорист-смертник підірвався біля ресторану в місті Бені, убивши щонайменше п'ять людей, а також загинув сам.

Ймовірно, до теракту причетні повстанці із угруповання «Союзні демократичні сили» (Allied Democratic Forces, ADF) – мусульманського угруповання, яке воює з владою в ДР Конго та вчиняє вибухи в столиці Уганди Кампалі. Саме угруповання походить з Уганди. Його утворили повстанці, які повстали проти президента цієї країни Йовері Мусевені (перебуває на посаді з 1986 року). але в 1995 році воно закріпило свої позиції на сході Конго. Терористичне угруповання «Ісламська держава» представляє «Союзні демократичні сили» як свою регіональну філію.