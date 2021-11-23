Храм УПЦ МП у Запоріжжі, який планувалося підпалити

У Запоріжжі суд призначив сім років позбавлення волі місцевому мешканцю, який готував терористичний акт взимку 2019 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду.

Як повідомляється, на обвинуваченого вийшов бойовик «ДНР», який запропонував інсценувати напади на церкву Московського патріархату в Україні з боку мирян новоствореної Православної церкви України. Крім цього, терорист поставив обов`язкову умову: готовий заплатити 30 тис. грн, якщо кадри нападу на релігійну споруду отримають розголос у засобах масової інформації. Після чого обвинувачений погодився.

Пособник терориста підшукав двох знайомих, які за 15 тис. грн погодилися підпалити храм Апостола Іоанна Богослова Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату.

За попередньою домовленістю, вони мали полити стіну церкви бензином і підпалити, зняти відео та переслати цей відеофайл обвинуваченому. Однак один із виконавців в останній момент передумав підпалювати храм. Замість цього на пустирі знайшов ганчірку, обмотав нею гілку, зробивши таким чином смолоскип, підпалив і зняв відео, як вона горить на фоні стіни церкви. Після цього обох виконавців викрили працівники СБУ.

Під час допиту в суді обвинувачений вини не визнав. Він підтвердив, що йому зателефонував знайомий і попросив за винагороду зімітувати підпал церкви і перерахував гроші. Водночас обвинувачений просив суд виправдати його, адже церкві не було завдано збитків.

Його спільники у суді розповіли, що домовленість була підпалити саме церкву Московського патріархату, оскільки це було актуальним питанням на той час у зв'язку з наданням Томосу Православній церкві України.

Крім цього, суд допитав колишню дружину бойовика «ДНР», який стояв за вказаною організацією підпалу храму в Запоріжжі. З її слів, колишній чоловік мешкає у Донецькій області і служить у лавах «ДНР».

Суд дійшов висновків, що вина обвинуваченого є доведеною, адже він своїми діями скоїв закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту, який створював небезпеку заподіяння значної майнової шкоди з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Також суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.