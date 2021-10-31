Ще 14 закладів у Львові закрили через порушення карантинних вимог. Відповідне рішення прийняла на засіданні у неділю, 31 жовтня, міська комісія ТЕБ і НС.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, 14 закладів харчування та магазинів закрили через відсутність вакцинації чи негативного ковід-тесту у працівників. Зокрема, закрили такі заклади:

Магазин « Вина світу » , вулиця Володимира Великого, 123;

Вина світу , вулиця Володимира Великого, 123; Магазин « Все від 1 гривні » , вулиця Чернівецька, 11-13;

Все від 1 гривні , вулиця Чернівецька, 11-13; Кіоск « Тютюн » , вулиця Кавалерідзе, 8;

Тютюн , вулиця Кавалерідзе, 8; Заклад « Караоке клуб "ЛАК" » , вулиця Винниченка, 6;

Караоке клуб "ЛАК" , вулиця Винниченка, 6; Заклад громадського харчування « Паста кафе » , вулиця Героїв УПА, 73;

Паста кафе , вулиця Героїв УПА, 73; Кафе « Ок с ана » , вулиця Городоцька, 207;

Ок ана , вулиця Городоцька, 207; Бар « Білий налив » , вулиця Гнатюка, 4;

Білий налив , вулиця Гнатюка, 4; Заклад громадського харчування « Шаурма » , вулиця Зернова, 1;

Шаурма , вулиця Зернова, 1; Продовольчий магазин ТзОВ « Візія », вулиця Тракт Глинянський, 163;

Візія вулиця Тракт Глинянський, 163; Магазин « Чарка до свята » , вулиця Городоцька, 167;

Чарка до свята , вулиця Городоцька, 167; Магазин ТзОВ « Овація » , вулиця Чукаріна, 22;

Овація , вулиця Чукаріна, 22; Магазин « Здорова вода », вулиця Сихівська, 19;

Здорова вода вулиця Сихівська, 19; Кафе « Барбекю » , проспект Свободи, 5;

Барбекю , проспект Свободи, 5; « Кебаб хаус » вулиця Князя Романа, 2.

Нагадаємо, що раніше міська комісія ТЕБ і НС закрила вже 22 заклади Львова за порушення карантину. Згідно з новими карантинними обмеженнями, які вступили в дію 30 жовтня, працівники усіх закладів та магазинів у Львові мають бути повністю вакцинованими або ж мати при собі негативний ковід-тест. Перевіряють ці документи спеціальні моніторингові групи.