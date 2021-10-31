Ще 14 закладів у Львові закрили через порушення карантину
Загалом у місті закрили вже 36 закладів за недотримання карантинних обмежень
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Ще 14 закладів у Львові закрили через порушення карантинних вимог. Відповідне рішення прийняла на засіданні у неділю, 31 жовтня, міська комісія ТЕБ і НС.
Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, 14 закладів харчування та магазинів закрили через відсутність вакцинації чи негативного ковід-тесту у працівників. Зокрема, закрили такі заклади:
- Магазин «Вина світу», вулиця Володимира Великого, 123;
- Магазин «Все від 1 гривні», вулиця Чернівецька, 11-13;
- Кіоск «Тютюн», вулиця Кавалерідзе, 8;
- Заклад «Караоке клуб "ЛАК"», вулиця Винниченка, 6;
- Заклад громадського харчування «Паста кафе», вулиця Героїв УПА, 73;
- Кафе «Оксана», вулиця Городоцька, 207;
- Бар «Білий налив», вулиця Гнатюка, 4;
- Заклад громадського харчування «Шаурма», вулиця Зернова, 1;
- Продовольчий магазин ТзОВ «Візія», вулиця Тракт Глинянський, 163;
- Магазин «Чарка до свята», вулиця Городоцька, 167;
- Магазин ТзОВ «Овація», вулиця Чукаріна, 22;
- Магазин «Здорова вода», вулиця Сихівська, 19;
- Кафе «Барбекю», проспект Свободи, 5;
- «Кебаб хаус» вулиця Князя Романа, 2.
Нагадаємо, що раніше міська комісія ТЕБ і НС закрила вже 22 заклади Львова за порушення карантину. Згідно з новими карантинними обмеженнями, які вступили в дію 30 жовтня, працівники усіх закладів та магазинів у Львові мають бути повністю вакцинованими або ж мати при собі негативний ковід-тест. Перевіряють ці документи спеціальні моніторингові групи.