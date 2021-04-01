Підозрювані відкинули висунені звинувачення

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий арешт Давида Гаджимурадова та Артема Лісовця, яких підозрюють у підпалі таблички «Президент України» під час заворушень під будівлею Офісу президента 20 березня. Про це повідомило «Громадське» в четвер, 1 квітня.

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт і зазначав, що підозрювані мають ризики втечі, переховування, тиску на свідків. Адвокати підзахисних називали ризики необґрунтованими та просили не задовольняти клопотання прокурора.

Артем Лісовець розповів, що був на акції та запевнив, що не вчиняв інкрімінованих йому протиправних дій. Його хотів взяти на поруки нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Учасник акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента Артем Лісовець коментує підозру в хуліганстві. За даними слідства, він підпалив табличку «Президент України» pic.twitter.com/T24JhSB6hh — hromadske (@HromadskeUA) April 1, 2021

Давид Гаджимурадов також розповів, що був на акції протесту, однак не приносив з собою балон та не підпалював таблички.

Учасник акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента Давид Гаджимурадов прокоментував підозру в хуліганстві й підпалі таблички на будівлі pic.twitter.com/JsDSRibRty — hromadske (@HromadskeUA) April 1, 2021

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Пошкодження своєї будівлі Офіс президента оцінив у 2 млн грн. 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Увечері 22 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові підозри і «жорстку відповідь» учасникам акції на підтримку Сергія Стерненка.

Наразі відомо про підозри окрім Сорда повідомили таким учасникам протестів 20 березня: Сергію Філімонову, Олексію Білковському, Роману Ратушному, Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Артему Лісовцю та Ігорю Поташенкову. Ратушного, Сорда та Строканя відправили під домашній арешт.