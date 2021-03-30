Нацистський символ з’явився через годину після завершення акції на підтримку Стерненка

Нацистську символіку на будівлю Офісу президента нанесли вже після закінчення акції протесту проти ув’язнення Сергія Стерненка, правоохоронці встановили особу порушника. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи у парламенті 30 березня.

«Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ справді з’явився вже після завершення акції, о 23.35. Ми встановили цю особу. Не розкриватиму деталі, доки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи».

Виступаючи перед парламентарями щодо подій на Банковій, що мали місце 20 березня 2021 року, Клименко виклав версію поліції щодо інциденту.

Голова НПУ запевнив, що правоохоронців на місці було достатньо і вони мовляв, могли втрутитись досить швидко. Але було прийнято рішення «не потрапити на гачок маніпуляцій та провокацій».

За словами Клименка, провокатори мали на меті показати на весь світ, як влада нібито порушить конституційне право громадян на мирний протест, але правоохоронці «зламали їхні плани», та не допустили зіткнень та кровопролиття.

За попередніми підрахунками НПУ, мітингувальники використали більше сотні файєрів, понад 80 петард, кілька десятків балончиків та пляшок із фарбою, 15 салютних установок.

Клименко каже, що за підрахунками правоохоронців, участь в акції протесту взяло 1500 людей, 5% з них вчиняли активні агресивні дії. Поліцією розпочато досудове розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу. Підозру повідомлено наразі 7 особам.

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Пошкодження своєї будівлі Офіс президента оцінив у 2 млн грн. 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Увечері 22 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові підозри і «жорстку відповідь» учасникам акції на підтримку Сергія Стерненка.

Наразі відомо про підозри окрім Сорда щонайменше 8 учасникам протестів 20 березня: Сергію Філімонову, Олексію Білковському, Роману Ратушному, Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Ігорю Поташенкову.

Зауважимо, що раніше київського активіста Романа Ратушного звинуватили у тому, що ніби то він наніс свастику на Офіс президента. Однак Ратушний такі звинувачення відкинув. При цьому він висловив переконання, що дискредитаційна кампанія проти нього є помстою з боку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова через протести активіста проти забудови Протасового Яру в Києві.

тверджуючи, що Протестувальники також наголошували, що цей знак з’явився вже після акції протесту.