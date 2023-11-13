АТ «Закарпатгаз», яке забезпечує розподіл газу у Закарпатській області, перейшло під контроль держави і буде працювати у складі НАК «Нафтогаз України». Про це у понеділок, 13 листопада, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«АТ «Закарпатгаз» перейшло під контроль держави. Це 19-те газорозподільне підприємство, інтегроване до Групи Нафтогаз від початку року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство обслуговує 278 тис. домогосподарств, а також понад 4 тис. юридичних осіб.

Для мешканців Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними.

Як повідомлялося, у жовтні Група Нафтогаз отримала контроль над оператором системи газорозподілу АТ «Чернігівгаз». Раніше до Групи увійшли АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Харківгаз» АТ «Хмельницькгаз» АТ «Черкасигаз».

«Нафтогаз» планує до кінця року інтегрувати всі арештовані судом 26 газорозподільних компаній («облгазів»), що входили до групи РГК Дмитра Фірташа.