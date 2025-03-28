Письменниця та адвокатка Лариса Денисенко, яка була членкинею PEN Ukraine

Письменниця та правозахисниця Лариса Денисенко у п'ятницю, 28 березня, заявила про вихід з PEN Ukraine. Причиною стало рішення загальних зборів організації, де проголосували проти виключення зі складу Юрія Винничука. Лариса Денисенко розповіла, що цінує свою репутацію, адже працює з захистом прав жінок.

«Мій вчинок можна сприймати як егоїстичний, але я ціную свою особисту репутацію. Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля. В комунікації листуванням серед членок і членів організації я побачила не лише неприйнятну форму, а і знецінення голосів жінок, особливо жінок молодих, демонстрацію дивовижної привілейованої глухоти, насолоди від своєї свободи, розкутості, свободи висловлень, слова і заперечення вразливості й болю інших», – розповіла Лариса Денисенко.

Вона зазначила, що вдячна PEN Ukraine за реалізовані проєкти, спрямовані на підтримку читання на прифронтових територіях, адвокацію бранців Кремля, меморіалізацію загиблих, волонтерські заходи та поїздки тощо. Денисенко закликала утриматися від образ організації.

«Мені шкода, що попри спроби змінити загальний тон і припинити образи, попри спроби вказати на ширше сприйняття цієї проблеми, больові точки, інтонація не змінювалася. І тут постає питання власної спроможності й потреби бути в інтелектуальній спільноті, де вразливі голоси не просто залишаються у меншості, так частіше за все і буває, але настільки мало підтримуються, що просто тонуть в агресивних випадах колег», – додала Денисенко.

Як знак протесту проти членства в PEN Ukraine Юрія Винничука організацію також залишив військовий та письменник Ілларіон Павлюк. За його словами, він не бачить сенсу бути в PEN через таке рішення й обговорення на загальних зборах.

Раніше, 7 березня, Виконавча рада PEN Ukraine повідомила про виключення Юрія Винничука. Однак на загальних зборах 27 березня «за» виключення письменника проголосували 42 члени, а «проти» – 74 людини.

Нагадаємо, що скандал виник через публікацію Винничука «Була колись розпусна епоха» на сайті «Збруч». У колонці йшлось про те, що раніше ніхто не знав про харасмент, який був «буденною справою». Крім цього, він писав, що ніхто не вважав зґвалтуванням переспати з п'яною непритомною дівчиною.

«В порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання: переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною. Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова», – написав Юрій Винничук.

Колонка письменника була його реакцією на скандал із домаганнями у Львівському університеті. Виконавча рада PEN Ukraine заявила, що такі висловлювання шкодять їхній репутації та суперечать цінностям.