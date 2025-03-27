44-річний письменник та військовий Ілларіон Павлюк

Письменник та військовий Ілларіон Павлюк подав заяву на вихід з PEN Ukraine після того, як члени організації 27 березня на загальних зборах проголосували проти виключення Юрія Винничука. За словами Павлюка, через це рішення він не бачить сенсу залишатися в PEN.

«Це рішення, а також великою мірою обговорення, що передувало голосуванню, переконали мене, що сенсу лишатися частиною організації немає. А ще ті аргументи, що лунали в обговоренні, але не були почуті більшістю. Вважаю, що правозахисна роль "ПЕН" – це об’єднувати майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж об’єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості», – написав Ілларіон Павлюк.

Про те, як відбувалися загальні збори розповіла культурна менеджерка та членкиня PEN Софія Челяк. Вона опублікувала кілька цитат, які лунали на захист Юрія Винничука, не називаючи авторів. Їхніми аргументами було те, що «не всі здатні прочитати тексти», «жертви домагань – зазвичай ненадійні свідки».

Зазначимо, що на загальних зборах PEN Ukraine «за» виключення Юрія Винничука проголосували 42 людини. Однак «проти» проти були 74 людини. Загалом на голосування зареєструвалися 116 членів.

«ПЕН ухвалив рішення, яке більше пасувало б профспілці. Що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не в профспілку. Вдячний всім тим, хто боровся», – додав Ілларіон Павлюк.

Заява на вихід із ПЕН-клубу, яку опублікував Ілларіон Павлюк

Нагадаємо, що 7 березня Виконавча рада PEN Ukraine виключила з організації львівського письменника Юрія Винничука через його публікацію «Була колись розпусна епоха» на сайті «Збруч». Колонка була реакцією Юрія Винничука на скандал із домаганнями у Львівському університеті. У публікації йшлось, що раніше харасмент був «буденною справою» й ніхто не вважав зґвалтуванням переспати з п'яною непритомною дівчиною. PEN Ukraine заявив, що такі висловлювання шкодять репутації організації та суперечать її цінностям.

Президент PEN Ukraine та філософ Володимир Єрмоленко 27 березня написав, що рішення загальних зборів мають вищу силу, ніж рішення Виконавчої ради. «Дискусія всередині ПЕН була часом дуже емоційною, але, як на мене, усі сторони спиралися на своє розуміння цінностей. Можливо, часом показуючи певну нечутливість до ціннісних нюансів іншої сторони для мене особисто це важливий досвід. Він також показує, що демократія – річ дуже складна, часозатратна, але все ж дуже важлива», – написав Володимир Єрмоленко.

Додамо, що 44-річний Ілларіон Павлюк є письменником, військовим та начальником Управління преси та інформації Міноборони. У 2015 році він брав участь у російсько-українській війні у складі добробату «Гарпун», а на початку повномасштабного вторгнення мобілізувався в один з підрозділів ГУР.

Павлюк є автором книг «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка», які вийшли у «Видавництві Старого Лева». Продажі роману «Я бачу, вас цікавить пітьма» до травня 2024 року склали 100 тис. примірників.