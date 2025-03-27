73-річний львівський письменник Юрій Винничук

На загальних зборах PEN Ukraine у четвер, 27 березня, 74 члени зі 116 зареєстрованих проголосували проти виключення Юрія Винничука з організації. Зазначимо, Виконавча рада PEN Ukraine 7 березня повідомила про виключення Винничука після його колонки «Була колись розпусна епоха» на сайті «Збруч». Текст був реакцією письменника на скандали із домаганнями. Про те, що члени PEN Ukraine не підтримали рішення Виконавчої ради першою повідомила культурна менеджерка та членкиня PEN Ukraine Софія Челяк. Після цього офіційний коментар опублікував і PEN Ukraine.

«Хочу подякувати тим членкиням та членам ПЕН, які витрачали свій час, щоб готувати аргументацію, входили в літературні дискусії, вичленяли правду і брехню в цій історії, розкладали на молекули дуже довгі листи декого з колег, щоб довести маніпуляції. Дякую усім, хто залишав розум холодним – і не зважали на образи й емоції. Ці люди просто робили свою роботу, переживаючи газлайтинг і повне ігнорування», – написала Софія Челяк.

За її словами, під час загальних зборів члени організації стверджували, що «не можна виключати людей за тексти, тільки тому, що вони викликають істерику тих хто не здатний їх прочитати».

В офіційному повідомленні PEN Ukraine йдеться, що за результатами таємного голосування спільнота не підтримала виключення Юрія Винничука. «За» його виключення проголосували 42 людини, а «проти» – 74 людини зі 116 зареєстрованих.

«Оскільки рішення загальних зборів мають вищу силу над рішенням Виконавчої Ради, Юрій Винничук залишається членом Українського ПЕН. Водночас Виконавча Рада закликає членів Українського ПЕН до стриманості та відповідальності у висловлюваннях, які можуть завдавати болю чи призводити до ретравматизації. У наш час чутливість до болю іншого є не меншою цінністю, ніж цінність свободи самовираження, і між ними важливо шукати баланс», – повідомили в організації.

Зазначимо, що PEN Ukraine є частиною міжнародної мережі організацій PEN, які мають сприяти розвитку літератури та захищати свободу слова та права професійних письменників, редакторів і перекладачів.

Виконавча рада PEN Ukraine 7 березня опублікувала рішення, в якому йшлось про виключення львівського письменника Юрія Винничука з організації. У повідомлені йшлось, що висловлювання Винничука суперечать цінностям PEN та негативно впливають на репутацію.

Проти виключення Юрія Винничука виступила львівська письменниця та лауреатка Шевченківської премії Маріанна Кіяновська. Вона повідомила, що вийде з організації, якщо загальні збори позбавлять Винничука членства в PEN Ukraine.

«Якщо Юрія Винничука виключать з українського ПЕН, я вийду з українського ПЕН. В Українському ПЕНі, в який я вступала в 2002 році, дещо з того, про що йдеться нині, було б неможливим. Я завжди гордилася членством у ПЕН, воно для мене багато означало. З Винничуком я в різні моменти спілкувалася або не спілкувалася, це не має значення. Є Хартія Міжнародного ПЕН. Не можна її порушувати», – написала Маріанна Кіяновська.

Колонку «Була колись розпусна епоха» Юрій Винничук написав після того, як журналістка NGL.media Катерина Родак першою опублікувала свідчення про домагання професора факультету журналістики Йосипа Лося. Винничук писав, що зараз настали часи, коли залицяння можуть сприйняти як злочин, а через слово «дорогенька» обурюються «журналісточки». Письменник розповів, що Йосип Лось «проробляв це з багатьма іншими студентками», тому він знаходив дівчат, які погоджувались.

«В порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання: переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною. Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова», – написав Юрій Винничук.

Після резонансу щодо публікації Винничук доводив, що намагався захистити Катерину Родак. Як аргумент він використовував те, що під час свого виступу на засіданні етичної комісії Львівського університету журналістка цитувала його колонку.

Катерина Родак 11 березня написала, що не бачить у публікації двозначності. «Це сексистський нарис, де Винничук нормалізує домагання, порівнюючи мій досвід з часами його молодості. Мене це обурює, я таке не приймаю і точно не буду намагатись зрозуміти. Це моя особиста думка. Я використала уривок з колонки Юрія Винничука у своїй промові на засіданні етичної комісії ЛНУ щодо Йосипа Лося. Не думала, що доведеться пояснити, чому я це зробила, але бачу, що треба. Так от: це був стилістичний прийом, щоб показати абсурдність ситуації, що навіть у сексистській публікації Винничука є підтвердження тому, що Йосип Лось домагався до жінок. Не більше», – наголосила Катерина Родак.

Згодом сайт «Збруч», який опублікував колонку «Була колись розпусна епоха», за допомогою штучного інтелекту 11 березня провів «лінгвістичну експертизу тексту». Редакція просила ChatGPT аналізувати публікацію. У висновку «лінгвістичної експертизи» йдеться, що текст не порушує принципів PEN Ukraine.