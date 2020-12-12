Петра Димінського помітили біля автомобіля, що вчинив ДТП

Галицький районний суд Львова виніс другий вирок щодо охоронців Петра Димінського, яких звинуватили у наданні неправдивих свідчень слідству. Співробітника охоронної фірми Димінського «Ірбіс» Сергія Андрушка суд виправдав, бо не знайшов у його діях складу злочину.

У серпні 2017 року авто Mercedes S65 зіткнулося з Opel Astra, яким керувала 31-річна Наталія Тріла. За версією слідства, Mercedes керував відомий бізнесмен Петро Димінський. У той момент автомобіль Димінського супроводжував Lexus LX 570 його охоронної фірми «Ірбіс», в якому їхали троє охоронців. У автомобілі Mercedes на пасажирському місці сидів співвласник фірми «Ірбіс» Андрій Борщ, який взяв на себе провину у вчиненні ДТП.

Охоронці Димінського, які їхали у Lexus LX 570, під час допиту у поліції підтвердили версію Борща про те, що Димінський не був за кермом Mercedes S65 у момент ДТП. Зокрема, двоє з охоронців, Сергій Змроць та Сергій Андрушко розповіли слідчим, що того дня Петро Димінський їхав з ними у автомобілі Lexus. За версією охоронців, їхній автомобіль їхав попереду Mercedes S65. В один момент вони побачили у дзеркалі заднього виду куряву, однак самого моменту ДТП вони не бачили. За вказівкою Петра Димінського його охоронці розвернули автомобіль і під’їхали до місця ДТП. За показами охоронців, коли вони відкрили двері автомобіля Mercedes, то побачили за кермом Андрія Борща.

За версією слідства, охоронці Димінського достеменно знали, що саме він вчинив смертельну ДТП. Однак вони штучно створили докази на його захист.

Після ДТП у Андрія Борща експертиза не виявила будь-яких ушкоджень. Однак суд вирішив, що відсутність пошкоджень у Борща не доводить, що він не вчинив ДТП.

Суд також розглянув результати трьох молекулярно-генетичних експертиз. Перша з них показала, що генетичні ознаки зразків Андрія Борща не збігаються з тими, що виявлені у авто Mercedes. Згідно з висновком другої експертизи, у авто виявили ознаки ДНК Андрія Борща, третя експертиза встановила, що через низьку присутність ДНК у зразках з авто вони не піддаються порівняльному аналізу. Зразків Димінського не виявила жодна з експертиз.

12 листопада Галицький райсуд виправдав охоронця Сергія Змроця за надання неправдивих показів у справі Димінського. А 7 грудня цей ж суд розглянув обвинувачення щодо Сергія Андрушка.

Суддя Галицького райсуду Людмила Фролова, яка розглядала цю справу, також не знайшла доказів винуватості Сергія Андрушка у наданні неправдивих свідчень слідству. Андрушко підтвердив свої свідчення під час проходження поліграфу і той не зафіксував неправдивості у його словах. Окрім того, суд не прийняв як доказ відеозапис допиту Андрушка, але дозволив слідчим та прокурору надати протокол допиту, однак вони цього не зробили.

Таким чином у діях Сергія Андрушка суд не знайшов складу злочину. Прокуратура може оскаржити цей вирок суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Розвиток «справи Димінського»

Нагадаємо, що через три дні після смертельної ДТП Петро Димінський виїхав за кордон і з того часу не повертався в Україну. Ще у грудні 2017 року Петра Димінського оголосили у розшук. З моменту втечі з України Димінського неодноразово бачили на матчах «Карпат» у різних країнах.