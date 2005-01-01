Ще одну ділянку Личаківської закрили для руху транспорту до серпня

Личаківську ремонтують з березня 2017 року

У Львові перекрили проїзд по вул. Личаківській на ще одному відрізку – від вул. Долішньої до вул. Пасічної. Таким чином Личаківська від вул. Котика до вул. Пасічної закрита для проїзду транспорту.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, рух транспорту на цьому відрізку Личаківської перекрито від суботи, 24 березня, і до 22:00 1 серпня 2018 року.

Об’їзд перекритої ділянки здійснюється відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Схема об'їзду Личаківської (клікніть для збільшення)

Нагадаємо, вул. Личаківську почали ремонтувати в березні 2017 року. Ремонт розділили на кілька етапів, вулицю для проїзду перекривають частинами. Зокрема, вже відремонтувати перехрестя з вул. Мечникова і відновили рух трамвая №2 та 7 на Погулянку, а також ділянку від Круп'ярської до Котика.

16 березня закрили ділянку вул. Личаківської від вул. Черемшини до вул. Долішньої. У зв'язку з цим змінились маршрути автоубсів, які курсують по Личаківській.