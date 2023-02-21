Наразі проїзна лише права смуга, ліву планують відкрити через два тижні

У вівторок, 21 лютого, для проїзду приватного транспорту відкрили чергову ділянку вул. Шевченка у Львові. Йдеться про відрізок від вул. Яцкова до вул. Бортнянського. Наразі проїзна лише права смуга, ліву обіцяють відкрити через два тижні. Також від сьогодні водії можуть їздити перехрестям вулиць Шевченка-Яцкова. Як наголошують у Львівській міській раді, відкриття цих відрізків дозволить зменшити навантаження на вул. Єрошенка і покращити доїзд мешканцям вул. Бортнянського до вул. Юнаківа.

«Сьогодні відкрили для проїзду перехрестя вулиць Яцкова-Шевченка, смугу руху від вул. Яцкова до вул. Бортнянського в одному напрямку (праву сторону), та виїзд з вул. Бортнянського на вул. Шевченка через вул. Юнаківа. Таким чином проїзною вул. Шевченка стала на відрізку від вул. Залізничної до вул. Бортнянського. Відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху від вул. Яцкова до вул. Бортнянського відкрили для проїзду одну смугу – праву сторону. Через два тижні плануємо відкрити ліву сторону. Зараз там завершуємо роботи з облаштування заїзду на вул. Скляну. Відтак через два тижні від вул. Бортнянського до квазікільця всі заїзди з вул. Шевченка на бічні вулиці будуть відкриті для проїзду», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

На вул. Шевченка, на ділянці від вул. Яцкова до вул. Бортнянського, замінили всі інженерні мережі, влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття, замостили тротуари й трамвайну колію, постелили основу велосипедних доріжок, засипали зелені зони чорновим шаром ґрунту та встановили тимчасові дорожні знаки. А вже за сприятливих погодних умов постелять середній та верхній шари асфальтобетонного покриття, заасфальтують велодоріжки, висадять зелені насадження та нанесуть дорожню розмітку і встановлять постійні дорожні знаки.

Станом на сьогодні на вул. Шевченка залишиться відремонтувати ще відрізок протяжністю 120 м – від вул. Бортнянського до вул. Ярослова Мудрого. Як наголошує заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, цю ділянку, а відтак всю вул. Шевченка, мали б завершити ремонтувати до кінця травня цього року.

«Компанія «Онур» активно працює. Вони облаштовують колектор, водопровідну мережу та проводитимуть переключення мереж. Проклали вже приблизно 66 м колектора. Після заміни всіх комунікацій будуть облаштовувати дорожнє покриття. Та це все виконуватимуть за відповідних погодних умов. Орієнтовний час завершення ремонту на вул. Шевченка – це включно травень місяць цього року», – розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 р розпочався ІІІ етап реконструкції вул. Шевченка. Йдеться про ділянку від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

Проектом реконструкції вулиці Шевченка передбачено реконструкцію всіх інженерних мереж, влаштування проїзної частини і нових трамвайних колій, влаштування вздовж проїзної частини велосипедних смуг, влаштування кишень для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків. Також влаштування тротуарів і пішохідних зон із врахуванням комфортного пересування та відпочинку маломобільних груп населення, влаштування контактної мережі трамваю, вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору.