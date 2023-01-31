На вул. Яворницького з середи, 1 лютого, відновлюють капітальний ремонт. Тут замінять усі інженерні мережі та облаштують нове дорожнє покриття. На час робіт, до 1 вересня, частину вулиці від будинку №8 до вул. Караджича перекриють для проїзду транспорту.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, ремонт вул. Яворницького розпочався у жовтні 2021 року, однак через війну було призупинено фінансування проекту. Проте зараз роботи вдалося відновити.

«Найперше тут замінять комунікації, зокрема каналізацію, яка перебуває в аварійному стані на глибині 3 м. Також замінять всі приєднання інженерних мереж до будинків. Потім постелять нове дорожнє покриття, облаштують тротуари, паркомісця, озеленення. На дорозі буде постелено асфальтобетон, а тротуари і паркомісця замостять плиткою ФЕМ», – пояснив в.о. начальника управління інженерного господарства ЛМР Іван Матківський.

Роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Вельт Капітал». Загальна вартість ремонту – 34,4 млн грн. Проект ремонту вулиці Яворницького розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку».