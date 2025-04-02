У квітні ФОПи всіх груп мають зробити багато обов'язкових речей, нагадуємо, про що йдеться

Завершився перший квартал 2025 року, тож у квітні для ФОПів – гаряча пора сплати податків і подання звітності. Що, кому і коли потрібно зробити у квітні, розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

Що мають зробити в квітні ФОПи III групи

У квітні ФОПи III групи вперше платитимуть військовий збір. 1% від доходу за квартал потрібно заплатити в бюджет до 20 травня.

Інші важливі дати для ФОПів III групи такі:

до 21 квітня – оплатити 5280 грн ЄСВ за перший квартал 2025 року;

– оплатити за перший квартал 2025 року; до 12 травня – подати декларацію платника єдиного податку за перший квартал за новою формою ;

– подати платника єдиного податку за перший квартал за ; до 20 травня – сплатити єдиний податок в розмірі 5% від доходу за перший квартал.

Що мають зробити в квітні ФОПи I і II групи

Підприємці, які працюють на I і II групах єдиного податку платять військовий збір щомісяця з січня 2025 року, тож вже звикли робити це. Нагадуємо про важливі дати для них у квітні:

до 21 квітня – сплатити 5280 грн ЄСВ за перший квартал;

– сплатити за перший квартал; до 18 квітня – сплатити 800 грн військового збору за квітень;

– сплатити за квітень; до 18 квітня – сплатити єдиний податок за квітень: 302,8 грн для I групи, 1600 грн – для II.

Важливо, що ті підприємці, які сплачують ЄСВ щомісяця – по 1760 грн – вже фактично сплатили цей внесок. Також для деяких ФОПів є пільги зі сплати ЄСВ.

Що ще треба зробити ФОПам у квітні

Ті підприємці, які мають найманих працівників, мають подавати щомісячну звітність по них – Податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ і Додатком 4ДФ. Це потрібно зробити до 21 квітня.