Невдовзі фізичні особи підприємці III групи вперше платитимуть військовий збір, запроваджений для них з 1 січня 2025 року. Профільний сайт 7eminar розповідає, скільки військового збору, коли і куди платити та як про це звітувати.

Військовий збір для ФОПів

Ще в жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження військового збору для фізичних осіб підприємців, зокрема тих, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Президент Володимир Зеленський тривалий час не підписував документ, тож запровадження збору для ФОПів перенесли на 1 січня 2025 року.

ФОПи III групи вперше платитимуть військовий збір за підсумками першого кварталу 2025 року одразу за три місяці. Ставка військового збору для них – 1% від доходу, отриманого за цей період.

Обов’язок сплачувати військовий збір для ФОПів III групи діятиме, згідно з законом, до 31 грудня року, в якому буде скасовано або припинено воєнний стан.

З якої суми рахувати військовий збір

Військовий збір слід вираховувати з тієї ж суми, з якої підприємець на спрощеній системі оподаткування сплачує єдиний податок.

Раніше ZAXID.NET писав про те, які доходи ФОПів не оподатковуються.

Коли сплачувати військовий збір ФОПам III групи

ФОПи III групи вперше мають сплатити військовий збір протягом 10-ти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал.

Тобто, за підсумками першого кварталу військовий збір потрібно сплатити до 20 травня 2025 року.

Куди платити військовий збір ФОПам III групи

Сплачувати військовий збір підприємці-спрощенці III групи мають на окремий рахунок, відкритий для цього податковою – код бюджетної класифікації «11011800» – «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)».

Реквізити для сплати військового збору за місцем реєстрації ФОПа можна знайти на головній сторінці порталу Державної податкової служби. Для цього потрібно:

зайти в розділ «Рахунки для сплати платежів»;

вибрати область, в якій зареєстрований ФОП;

обрати пункт «Реквізити для сплати податків, зборів і платежів до державного та місцевого бюджетів по області»;

у завантаженій таблиці знайти свій населений пункт і обрати код класифікації.

Як звітувати про сплату військового збору ФОПам III групи

Нарахування та сплату військового збору ФОП III групи відображає в декларації платника єдиного податку.

Важливо, що з 1 квітня діє нова форма декларації платника єдиного податку, в якій додано рядок про сплату військового збору. Нову форму декларації можна знайти в кабінеті платника податків, її номер J0103509 – Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи).

Проте фахівці закликають не поспішати подавати декларацію одразу, адже протягом кількох днів після оновлення можливі збої і помилки в роботі системи. Подати декларацію за перший квартал 2025 року можна до 12 травня.

Які ще податки потрібно сплатити ФОПам III групи

Окрім подання декларації і сплати військового збору, ФОПи III групи мають також сплатити за підсумками першого кварталу:

ЄСВ в сумі 5280 грн – до 21 квітня ;

; єдиний податок в сумі 5% від доходу за перший квартал – до 20 травня.

Нагадаємо, оскільки єдиний соціальний внесок для ФОПів III групи – це фіксована сума, його можна сплатити авансом за місяць, квартал чи навіть рік, якщо є така можливість.