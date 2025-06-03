Щоб уникнути помилок у посадці, варто знати, з якими рослинами краще не садити часник

Часник має репутацію надійного захисника на грядці, але навіть він не ладнає з усіма культурами. Неправильне сусідство може призвести до уповільнення росту, поширення хвороб або зменшення врожаю. Щоб уникнути помилок у посадці, варто знати, з якими рослинами краще не садити часник. Про це пише «Главред».

Рослини, яких часник не любить

Горох і квасоля. Ці бобові не терплять сусідства з часником. Він може пригнічувати їхній ріст, знижуючи врожайність. Це пов’язано з природними речовинами, які виділяє часникове коріння.

Цибуля. Незважаючи на те, що часник і цибуля належать до одного сімейства, спільна посадка не є вдалою ідеєю. Вони мають подібні хвороби, а отже, вирощування поруч підвищує ризик зараження обох культур.

Спаржа. Часник здатен сповільнювати розвиток спаржі. Через це їх краще вирощувати окремо, щоб обидві рослини могли повноцінно розвиватися.