Не всі культури однаково добре реагують на сусідство з часником

Часник – не лише цінна овочева культура, а й природний захисник інших рослин на городі. Він здатен не лише забезпечити добрий урожай, а й зменшити кількість шкідників поруч із собою. Проте не всі культури однаково добре реагують на сусідство з ним. Важливо знати, які рослини утворюють із часником сприятливі комбінації, а які краще розмістити подалі. Детальніше про це пише «Главред».

Вдалі сусіди для часнику

Полуниця. Спільне вирощування часнику і полуниці приносить взаємну користь: часник відлякує шкідників, які полюбляють ягоди, зокрема кліщів. Висаджений між рядами, він допомагає підтримувати здоров’я рослин, не заважаючи їхньому росту.

Шпинат і салат. Ці холодостійкі культури добре почуваються поруч із часником. Його запах стримує шкідливих комах, а густе листя шпинату допомагає зменшити кількість бур’янів навколо. Таке сусідство є зручним і для ранньої весняної посадки.

Капуста. Часник допомагає захистити капусту від шкідників, зокрема, гусені та капустяної молі. Найкраще висаджувати часник між рядками капусти з проміжком близько метра. Це дозволяє оптимально поєднати захист і комфортне розміщення культур.

Перець і баклажани. Хоча ці овочі висаджують пізніше, вони добре розвиваються на ділянках, де до того ріс часник. Така зміна культур допомагає зменшити кількість ґрунтових шкідників і поліпшити мікрофлору землі.