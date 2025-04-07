Ці трави можна висівати вже в квітні

Коли температура ґрунту стабільно підвищується, а ночі перестають бути морозними, саме час зайнятися першим посівом у відкритому ґрунті. Квітень – це період, коли деякі культури можуть сміливо прокидатися після зимового спокою, навіть незважаючи на ще прохолодну погоду. ТСН пише, що можна посіяти в цей час, щоб отримати ранній урожай.

Редиска

Редиска – один із перших овочів, який дарує нам свіжість весни. Її можна сіяти відразу після того, як сніг розтане, а земля трохи підсохне. Редиска швидко проростає, навіть при холодних ночах. Щоб мати її всю весну, висівайте невеликими порціями кожні 7-10 днів. Обирайте для неї сонячні або напівзатінені ділянки, а також не забувайте про регулярний полив.

Морква

Морква – це ще одна культура, яка витримує ранні весняні холоди. Вона може проростати навіть при температурі ґрунту +4 градуси. Для гарного врожаю моркви слід підготувати пухкий, добре зволожений ґрунт. Насіння висівають неглибоко – на глибину 1,5-2 см, залишаючи між ними відстань 2-3 см. Своєчасний посів дозволить отримати ранні, соковиті коренеплоди вже влітку.

Шпинат

Шпинат – це одна з перших культур, яка приносить користь і смачні вітаміни навесні. Він легко прокидається при температурі ґрунту +3 – +4 градуси. Шпинат не боїться навіть легких приморозків і дуже швидко дає перше листя. Сіяти шпинат потрібно щільно, але так, щоб кожна рослина мала достатньо місця для розвитку.

Цибуля на перо

Цибуля на перо може бути посіяна навіть при прохолодній погоді, адже ця культура добре переносить весняні заморозки. Можна сіяти як насіння (чорнушку), так і дрібний сівок. Посів краще проводити на родючому та пухкому ґрунті, а після посіву вкрити його шаром перегною або торфу, що допоможе зберегти вологу та забезпечить додаткове живлення для рослин.

Салат

Листковий та качанний салат добре росте навіть при низьких температурах. Як тільки температура ґрунту досягне +5 градусів, можна сміливо висівати ранні сорти салату. Залиште між рослинами достатньо простору для розвитку, і вони швидко порадують вас свіжими, хрусткими листочками.

Горошок

Горошок любить прохолодну погоду, тому його можна висівати, як тільки земля прогріється до +5 градусів. Він чудово росте на сонячних ділянках і не потребує складного догляду. Перша хвиля врожаю буде готова вже в червні, коли ви зможете насолоджуватися солодкими стручками.

Кріп та петрушка

Ці трави можна висівати вже в квітні. Хоча їх насіння проростає повільніше, ніж у редиски чи салату, вони добре переносять холод і дадуть багатий урожай зелені. Щоб пришвидшити проростання, замочіть насіння в теплій воді перед посівом.

Корисні поради для весняного посіву

Щоб досягти кращих результатів, перед посівом ретельно перекопайте землю, розпушіть її та внесіть необхідні добрива. Купуйте насіння тільки у перевірених магазинах і звертайте увагу на термін придатності. Не варто саджати насіння занадто глибоко або занадто густо, адже це може вплинути на розвиток рослин. Волога – ключ до дружних сходів, тому не забувайте поливати. І не забувайте про можливі нічні заморозки – при потребі вкривайте рослини агроволокном або плівкою.