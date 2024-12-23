Святвечір, який відзначають 24 грудня, є передоднем Різдва Христового та одним із найважливіших днів у християнській традиції. «Главком» розповідає, яких традицій та давніх обрядів дотримуються українці у цей день.

Збиратися всією родиною. Вечір слід провести в колі близьких за одним столом.

Приготувати 12 пісних страв. Традиційно на столі мають бути такі страви, як кутя, узвар, вареники, пісні голубці, хліб. Кожна страва символізує 12 апостолів.

Оформлення святкового столу. Стіл застеляють свіжим сіном або соломою, зверху насипають трохи зерна і покривають скатертиною. По кутках столу під скатертину кладуть по зубчику часнику, який згідно з народними віруваннями буде оберігати дім від злих сил та хвороби. Також часник символізує здоров’я та очищення від гріхів.

Запалити різдвяну свічку. Святий вечір починається із молитви та запалюванням різдвяної свічки, після чого всі куштують кутю. Згодом потрібно посмакувати кожною стравою.

Починати вечерю з появою першої зірки. У Святвечір із появою першої зірки всі сідають за стіл. Запізнюватися на вечерю членам сім’ї не можна.

Поставити дідух вдома. Дідух – це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, хороший урожай та багатство. Ставлять його на почесне місце в будинку. Також вважається, що він приносить затишок та святкову атмосферу.