Найчастіше українці цікавляться історичними постатями, політиками та війною

Громадська організація «Вікімедіа Україна» проаналізувала статистику українського розділу онлайн-енциклопедії та виділила найпопулярніші статті року. Найчастіше українці читали про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україну та Київ, Тараса Шевченка та Олександра Усика.

Впродовж 2024 року українці найбільше «гуглили» про чинного Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Торік статтю про нього переглянули понад 1,1 мільйона разів. Загальний допис про нашу країну переглянули понад мільйон читачів. А про українського боксера Олександра Усика читали понад 730 тисяч разів.

З-поміж сучасників популярними були статті про:

громадську діячку Ірину Фаріон,

президента Володимира Зеленського,

співачку Klavdia Petrivna,

українську поетку Ліну Костенко.

З історичних постатей вже третій рік поспіль перші три місця за кількістю перегляду посіли статті про Тараса Шевченка, Лесю Українку та Степана Бандеру. Також українці цікавилися історичними темами: Волинської трагедії, Другої та Першої світових воєн та історії Русі.

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«Уперше за півтора десятиліття на перше місце за відвідуваністю вийшла стаття про сучасника – рейтинг очолив Олександр Сирський. Найчастіше на перших двох місцях були статті про Україну та Тараса Шевченка, у 2022 перше місце посіла стаття про тогорічне російське вторгнення, а 2019 року – стаття про перехід церковних громад до ПЦУ. Для порівняння, найвище місце серед сучасників досі було друге – Володимир Зеленський 2019 року та Олексій Арестович – 2022-го», – прокоментував заступник голови правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Найчастіші запити в українській Вікіпедії

Загалом, за його спостереженням, цей рейтинг добре показує, чим цікавиться українське суспільство. Зокрема, вже три роки в українській Вікіпедії багато читають про російсько-українську війну та військову тематику. Паралельно стабільне зацікавлення є щодо гімну України, історію Русі чи про Львів.