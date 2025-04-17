Під час замішування та випікання паски краще уникати присутності сторонніх осіб

Випікання паски – це не просто кулінарний процес, а й важливий етап підготовки до Великодня, сповнений духовного змісту та народних традицій. Наші пращури вірили, що від емоційного стану господині та атмосфери на кухні залежить не лише смак, а й успіх святкової випічки. Що не можна робити під час випікання паски, пише ТСН.

Не пускайте на кухню сторонніх

Народна мудрість стверджує: «Тісто злякається». Тому під час замішування та випікання паски краще уникати присутності сторонніх осіб, особливо тих, хто може бути недобрим чи заздрісним. Їхня енергетика, за повір’ям, може вплинути на результат.

Не сваріться та не використовуйте погані слова

Вважається, що негативні емоції та лайка можуть «запекти» у тісто погану енергію. Тому важливо готувати паску з любов’ю, у гарному настрої та з позитивними думками.

Не відкривайте духовку під час випікання

Різка зміна температури може призвести до того, що паска осяде або не пропечеться рівномірно. Тому не рекомендується відкривати дверцята духовки, поки випічка готується.

Не використовуйте холодні або гарячі інгредієнти

Для дріжджового тіста важливо, щоб усі продукти були кімнатної температури. Холодні або надто гарячі інгредієнти можуть зашкодити дріжджам і зіпсувати тісто.

Не пускайте дітей без нагляду

Діти можуть бути дуже активними, і їхній шум може завадити процесу підйому тіста. Якщо діти присутні на кухні, краще пояснити їм значення цього процесу та попросити дотримуватися тиші.