Висока температура погано впливає на більшість медичних засобів

У спекотні дні температура всередині припаркованого автомобіля може підвищуватися до критичних показників навіть за короткий час. Через це звичайні речі, які водії часто залишають у салоні, здатні не лише зіпсуватися, а й становити реальну небезпеку. Висока температура негативно впливає на медикаменти, косметику, електроніку та харчі. Експерти радять уважно перевіряти салон авто перед тим, як залишати машину під сонцем. Що не можна залишати в авто, пише SlashGear.

Аптечка може втратити ефективність

Висока температура погано впливає на більшість медичних засобів. Бинти, пластирі та препарати в перегрітому салоні швидше псуються й можуть втратити свої властивості.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Деякі препарати потребують стабільної температури зберігання. Особливо це стосується інсуліну, адреналіну та інших чутливих медикаментів. Після тривалого перебування в гарячому авто такі засоби можуть втратити ефективність або навіть стати небезпечними для здоров’я.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Щоб уберегти аптечку, її рекомендують зберігати в термостійкому футлярі або спеціальній ізольованій сумці.

Сонцезахисний крем псується від зайвого тепла

Попри своє призначення, сонцезахисний крем дуже чутливий до перегрівання. У спекотному автомобілі його склад поступово руйнується, через що засіб втрачає захисні властивості.

Для тих, хто звик купувати зі смартфона – у Prom є власний додаток. Він входить до топ-3 категорії «Покупки» в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Особливо швидко це відбувається, якщо крем довго лежить у бардачку або під прямими сонячними променями.

Окуляри деформуються

Сильне нагрівання шкодить оправам і лінзам. Пластик може деформуватися, а на поляризованих лінзах інколи з’являються мікротріщини. Через це окуляри втрачають захисні властивості та стають непридатними для використання.

Контрацептиви не витримують спеки

Презервативи та гормональні препарати дуже чутливі до високої температури. Перегрів може знизити їхню надійність та ефективність. Саме тому такі засоби не рекомендують залишати в автомобілі навіть на кілька днів.

Пластикові пляшки з водою можуть шкодити

Під дією спеки пластик поступово виділяє небажані речовини у воду. Особливо це стосується пляшок, які довго перебували на сонці. Крім того, прозора пляшка здатна спрацювати як лінза й у рідкісних випадках навіть спричинити займання.

Аерозольні балончики можуть вибухнути

Балончики з дезодорантом, фарбою чи освіжувачем повітря перебувають під тиском. Коли температура різко підвищується, тиск усередині також зростає. У перегрітому салоні це може призвести до пошкодження або навіть вибуху ємності.

Шоколад і цукерки швидко тануть

Солодощі в машині швидко перетворюються на липку масу, яка псує сидіння та обшивку салону. Особливо швидко тане шоколад, якщо автомобіль стоїть під прямим сонцем.

Електроніка перегрівається

Смартфони, ноутбуки, планшети та камери погано переносять надмірне нагрівання. Висока температура шкодить акумуляторам і внутрішнім компонентам. Тривале перебування в розпеченому авто може скоротити термін служби техніки або повністю її зіпсувати.

Засоби гігієни теж краще не залишати

Тампони та інші гігієнічні засоби у спекотному середовищі швидше вбирають вологу й можуть втратити безпечність. Через неправильне зберігання на них здатна з’явитися пліснява або бактерії.