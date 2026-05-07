В Україні немає прямої заборони на використання зимової гуми влітку

Багато водіїв після завершення холодного сезону відкладають заміну шин, особливо якщо зимова гума ще має хороший протектор. Проте влітку автомобіль поводиться зовсім інакше, а високі температури значно впливають на характеристики шин. Хоча українське законодавство не забороняє використання зимової гуми в теплу пору року, таке рішення може позначитися на безпеці та комфорті керування. Саме тому важливо розуміти, як зимові шини поводяться на гарячому асфальті та які ризики виникають під час експлуатації. Про це пише Skystarter.

Чи дозволено їздити на зимових шинах влітку

В Україні немає прямої заборони на використання зимової гуми влітку, якщо шини не шиповані та мають допустиму глибину протектора. Тобто штраф за звичайні зимові шини в теплий сезон не передбачений.

Водночас шиповану гуму використовувати влітку не рекомендують, оскільки вона пошкоджує дорожнє покриття та погіршує керованість автомобіля. Навіть якщо закон не забороняє їзду на зимовій гумі влітку, відповідальність за безпеку руху все одно залишається на водієві.

Чим зимова гума відрізняється від літньої

Основна різниця між зимовими та літніми шинами полягає у складі гумової суміші. Зимова гума створена для низьких температур, тому залишається м’якою навіть у мороз.

У спеку така м’якість стає недоліком. На гарячому асфальті шини сильніше нагріваються, швидше зношуються та гірше тримають форму.

Літня гума має жорсткіший склад, завдяки чому забезпечує кращу стійкість, коротший гальмівний шлях і точніше керування автомобілем у теплу погоду.

Чому не варто використовувати зимову гуму влітку

Безпека руху

На сухому асфальті зимові шини роблять автомобіль менш стабільним під час маневрування. Особливо це помітно на високій швидкості або в поворотах.

Також збільшується гальмівний шлях. У критичній ситуації навіть кілька додаткових метрів можуть мати вирішальне значення.

На мокрій дорозі ситуація стає ще складнішою, адже перегріта м’яка гума втрачає частину зчеплення з покриттям.

Швидко зношується у спеку

Висока температура асфальту пришвидшує стирання зимового протектора. Через м’яку структуру гума швидше деформується та втрачає свої властивості. У результаті комплект шин може зноситися значно швидше, ніж за нормальної зимової експлуатації. Через це багато водіїв фактично втрачають ресурс зимової гуми ще до настання наступного холодного сезону.

Збільшується витрата пального

Зимові шини мають більший опір коченню, особливо у теплу погоду. Через це двигун витрачає більше енергії для руху автомобіля. У середньому витрата пального може зрости на кілька відсотків. Під час щоденних поїздок різниця може бути непомітною, але за сезон додаткові витрати стають відчутними.

Більшість фахівців радять переходити на літні шини, коли середньодобова температура стабільно перевищує +7 градусів.